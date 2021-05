In den vergangenen Monaten waren gegen Dutzende Aktivisten und Journalisten in Belarus Haftstrafen verhängt worden. Erst gestern wurden sieben weitere Angeklagte im Zusammenhang mit den Massenprotesten zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass solche Zustände in einem Land herrschen, das direkt an die Europäische Union grenzt. Und doch ist es bittere Realität. Wie lange noch? Darauf muss jetzt die EU eine kluge Antwort finden.