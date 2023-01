Ein Grund mehr für uns hinzuschauen. Denn die Bürger von Belarus sind gleich auf doppelte Weise Opfer von Wladimir Putin Krieg. Seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat die Aufmerksamkeit für ihre Proteste in Belarus stark abgenommen, Alexander Lukaschenko kann seine Unterdrückungspolitik ungehindert fortsetzen. Außerdem nutzte Putin schon einmal das belarussisch-ukrainische Grenzgebiet als Aufmarschplatz für seine - gescheiterte - Offensive auf Kiew im letzten März. Die Angst in Minsk, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, ist also real.