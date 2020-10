Welche Rolle die Stimmabgabe per Brief bei der US-Wahl hat: In diesem Jahr werden wegen des Coronavirus wesentlich mehr Amerikaner per Brief wählen. Seit Monaten macht Präsident Trump dagegen Stimmung. Wie sicher ist die Briefwahl? Und welche Auswirkung hat es für das Ergebnis am Wahltag, wenn mehr Menschen per Brief abstimmen? Mein Kollegin Alica Jung aus Washington hat die Antworten.