Um 8 Uhr wird uns Bundesgesundheitsminister Spahn live im Moma Rede und Antwort stehen. Warum sind wir auf diese zweite Welle nicht besser vorbereitet? Wie kann man das föderale Regel-Wirrwarr verhindern? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die wir an den Minister haben. Ebenfalls heute bei uns in der Sendung: Berichte über die ernste Corona-Lage in Italien, in der Schweiz und in Polen sowie ein Live-Interview mit einem Virologen... Sie sehen, Corona durchdringt nicht nur unseren Alltag, sondern auch wieder unser Programm.