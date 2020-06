Man kann sich nur noch fassungslos fragen: Wie konnte das passieren? Laut den Ermittlern gingen die Täter in Gruppenchats mit Tausenden Nutzern und in Messengerdiensten wie selbstverständlich mit ihren Missbrauchstaten um, heizten sich an und gaben sich Tipps, verabredeten sich zu gemeinsamen Missbrauchstaten. Es sei zu befürchten, dass in einer solchen Atmosphäre die Hemmschwellen sanken und auch solche Männer Missbrauchstaten begingen, die ohne entsprechendes Umfeld davor zurückgeschreckt wären. Mehr dazu berichtet ZDF-Korrespondentin Dorthe Ferber aus Düsseldorf: