Vor vier Jahren war ich dort in Begleitung von Frank-Walter Steinmeier, damals noch Außenminister. Ein Diplomat sagte, wir besuchten nun die traurigste Hauptstadt Europas. Was er meinte, wurde mit Blick auf den echten Ararat klar: den verehrten Berg im Kaukasus. Er liegt keine zwanzig Kilometer von Eriwan entfernt - und ist für Armenier doch unerreichbar. Denn der 5.000 Meter hohe, schneebedeckte Riese liegt auf türkischer Seite; die Grenze zu Armenien ist dicht. Steinmeier legte einen Kranz nieder zum hundertjährigen Gedenken an den Völkermord, den Türken an Armeniern begingen.