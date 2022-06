war da noch was? Ach ja, es ist immer noch Corona-Pandemie. Während die meisten Beschränkungen in Deutschland bereits aufgehoben wurden, ziehen die Infektionszahlen - befeuert durch den neuen Omikron-Subtypus BA.5 - auch hierzulande wieder an. Doch wer will heute schon an eine mögliche Wiederkehr der Maskenpflicht und anderer Maßnahmen im Herbst denken, wenn sich die Welt doch gerade so vorpandemisch anfühlt? Vermutlich auch Sie nicht.