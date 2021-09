Und die hat den Wahlkampf in Berlin in den vergangenen Wochen kräftig aufgemischt. Weil Amtsinhaber Michael Müller (SPD) nicht mehr antritt, sondern in den Bundestag möchte, geht die ehemalige Bundesfamilienministerin für die SPD ins Rennen. Und liegt in Umfragen inzwischen vorne. Profitiert sie vom Höhenflug der Bundes-SPD? Oder liegt es an ihrer Berliner Schnauze? Falls Giffey das Rennen macht, muss sie in Berlin einiges anpacken.