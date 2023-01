Update am Morgen : Plakate in Berlin, die niemand sehen will

Am Mittwoch zieht ein Regengebiet ostwärts über Deutschland. Dahinter gibt es Schauer. Die Sonne zeigt sich nur selten, am längsten in Südbayern, wo es auch am wenigsten regnet. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch, teils mit starken oder stürmischen Böen. Auf den Bergen und an den Küsten gibt es Sturmböen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 7 und 14 Grad.