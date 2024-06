Update am Abend: Demokraten-Sorgen und Dänen-Beton - der Tag

Guten Abend,

Parteitag: AfD mit Personalfragen

Wesentliche inhaltliche Weichenstellungen oder Auseinandersetzungen sind eher nicht zu erwarten beim AfD-Parteitag am Wochenende in Essen. Eine Personaldebatte hingegen schon. Zuletzt wurde parteiintern immer wieder Kritik am Führungsduo laut, unter anderem wegen angeblicher Führungsschwäche. So wurde Alice Weidel und Tino Chrupalla vorgeworfen, sich vor der Europawahl nicht rechtzeitig vom Spitzenkandidaten Maximilian Krah getrennt zu haben.