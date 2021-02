Politbarometer Extra vor Landtagswahlen am 14. März: In etwa fünf Wochen werden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg neue Landtage gewählt. Laut Politbarometer Extra verfügen die Amtsinhaber (Malu Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz und Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg) derzeit jeweils über einen großen Vorsprung vor ihren Herausforderern (Christian Baldauf (CDU) in Rheinland-Pfalz, Susanne Eisenmann (CDU) in Baden-Württemberg). In Baden-Württemberg könnten die Grünen wieder stärkste Kraft werden, in Rheinland-Pfalz liegt die CDU knapp vor der SPD.