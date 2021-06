23,5 Prozent des gesamten Bruttostroms wurden 2020 laut Statistischem Bundesamt durch die Windenergie an Land und auf der See erzeugt - eine Zahl zum heutigen "Global Wind Day". An Land befanden sich zuletzt in Deutschland über 29.000 sogenannte Onshore-Windenergieanlagen, während in deutschen Gewässern rund 1.500 Offshore-Windenergieanlagen Strom in das Netz einspeisen.