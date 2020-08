Joseph Robinette Biden Jr., genannt Joe, wird seine Partei in diese Schlacht führen. Er ist mit 77 Jahren der älteste Herausforderer, den es je im Kampf ums Weiße Haus gab. Was insofern passt, da Trump mit 74 Jahren der älteste Präsident in der amerikanischen Geschichte ist, der zur Wiederwahl antritt. Zwei älteste weiße Männer treten also gegeneinander an.