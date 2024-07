Update am Abend: Im Visier

es gibt dieses Sprichwort: "Only bad news are good news", also nur schlechte News seien gute News. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich sicherlich streiten, doch wer dem wahrscheinlich nicht zustimmen wird, ist US-Präsident Joe Biden . Die Diskussionen über seinen Gesundheitszustand reißen nicht ab. Seine vermehrten Aussetzer und Versprecher sind nur Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker.