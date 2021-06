Über Repressionen und ein Klima der Angst berichten wir heute im auslandsjournal. Ansonsten sind wir natürlich alle gespannt, was der Gipfel heute so bringt. Dialogbereitschaft signalisieren und rote Linien markieren sind die Positionen von Joe Biden. Das Gute, wenn der Ton schon gesetzt ist: Man kann gleich ans Eingemachte gehen und muss nicht groß drum herumreden. Eine gemeinsame Pressekonferenz am Ende gibt es übrigens nicht - reinreden lassen will sich schließlich keiner.