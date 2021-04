immer wieder fasziniert mich die amerikanische Fähigkeit, sich neu zu erfinden. US-Präsident Joe Biden hat diese Fähigkeit heute Nacht wieder unter Beweis gestellt. In seiner Rede vor dem Kongress wirkte er ernsthaft und aufgeräumt. Genau an dem Ort, an dem sein Vorgänger immer wieder Unsinn und Lügen erzählt hat. Genau an dem Ort, der noch Anfang des Jahres von einem rechten Mob gestürmt wurde.