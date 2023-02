Eine schwierige Gemengelage vor der traditionellen "State of the Union", der "Rede an die Nation" des US-Präsidenten. Doch in bewegten Zeiten setzte Joe Biden vor allem auf Optimismus, Fortschritt und Versöhnung. "America first", "Amerika zuerst", und vor allem "vereint". Ein großes Ziel für ein gespaltenes Land. Lob verteilte er ausgiebig für die eigenen Leistungen, den erfolgreichen Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, die Schaffung von zwölf Millionen Jobs, sinkende Inflation, die Verbesserung der Infrastruktur und das milliardenschwere Investitionsprogramm für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft.