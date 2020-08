Nawalnys Frau schreibt Brief an Putin : Noch immer befindet sich der Kremlkritiker Alexej Nawalny im Koma. Nachdem russische Ärzte seine Verlegung aus Omsk verhindert hatten, appelliert seine Ehefrau per Brief an Präsident Putin: Ihr Mann brauche qualifizierte Hilfe aus Deutschland. Sie bemüht sich um eine Behandlung an der Charité in Berlin.