Update am Abend: Mehr Schulabbrecher, Bäume und viel Koks

Mehr Bäume und Flüsse und Moore so wie sie früher mal waren - das hat die EU beschlossen. So soll die Umweltzerstörung in den Mitgliedsländern wieder rückgängig gemacht werden. Konkret verpflichtet das neue Gesetz die EU-Länder, bis 2030 mindestens je 20 Prozent der geschädigten Flächen und Meeresgebiete wiederherzustellen und bis 2050 alle bedrohten Ökosysteme. Klingt doch eigentlich gut, oder? Das sehen aber nicht alle so.