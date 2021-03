an der Impfstoff-Front gab es heute endlich mal wieder gute Nachrichten - nach dem Wirrwarr um Astrazeneca in den letzten Tagen (mehr dazu unten). Biontech und Pfizer vermelden, dass ihr Präparat auch bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren hoch wirksam ist. 2.260 junge Menschen nahmen an der Studie teil. Covid-19-Erkankungen bei denen, die den Impfstoff erhielten: null. Daraus leiten die Hersteller eine Wirksamkeit von 100 Prozent ab.