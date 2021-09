Ganz ähnliche Themen behandelt auch der vielfach preisgekrönte Dokumentarfilm "Above and Below": Rick und Cindy leben in der Kanalisation von Las Vegas, Daves Zuhause ist ein verlassener Bunker in Kalifornien, und April lebt in der Wüste von Utah, wo sie die Mars-Übersiedlung trainiert. Der Film zeigt den Niedergang der USA aus verschiedenen Perspektiven und vermittelt ihn auf einfühlsame und menschliche Weise. (119 Minuten)