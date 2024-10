Update am Abend: Warnungen und späte Gerechtigkeit

Guten Abend,

Mordurteil nach 50 Jahren

Im Jahr 1974 wird an der Grenzübergangsstelle im Bahnhof Berlin-Friedrichstraße ein Mann erschossen. Dieser war zuvor mit einer Bombenatrappe in die polnische Botschaft in Ost-Berlin eingedrungen und hatte die Ausreise in den Westen verlangt. Passieren durfte er jedoch nur zum Schein: Nachdem der polnische Staatsbürger alle Kontrollen erfolgreich passiert hatte, wurde er hinterrücks erschossen.