Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte im Juni gemahnt, die Orte der Kriegsverbrechen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Heute ist Steinmeier zum 80. Jahrestag des Massakers an jüdischen Bürgern in Babyn Jar in der Ukraine, um an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zu erinnern. In Babyn Jar bei Kiew waren am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Juden von SS-Kommandos erschossen worden.