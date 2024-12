Update am Abend: Grenzschranken hoch, Zinsen runter

Franz und Moritz Wagner wollen hoch hinaus. Ihr Weg führt sie vom heimischen Court in Berlin bis in die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA. Doch nach all dem harten Training für die WM in Asien startet diese mit einer Verletzung. War alles umsonst? Die Sportstudio-Doku "The Wagner Brothers" hat die beiden Brüder durch die Höhen und Tiefen des Profisports begleitet. (4 Episoden, je rund 45 Minuten)