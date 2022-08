Update am Morgen : Arme Ampel - Koalitionsstreit ums Soziale

Nun weiß ein Bundesfinanzminister ganz genau, dass der Begriff keine Erfindung der Linken ist, sondern rein auf die steuerliche Behandlung von Firmenwagen zielt. Aber die Koalition liegt im Clinch über Entlastungspakete in der Energiekrise. Und die Grünen hatten eine Reform des Dienstwagen-Privilegs ins Spiel - oder vielmehr in den Streit - gebracht. Es sei überfällig, klimaschädliche Subventionen abzubauen, meinte Co-Chef Omid Nouripour. Außerdem könnten dadurch weitere Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger in der Krise finanziert werden. "Zwei Drittel der privilegierten Dienstwagen sind Autos mit mehr als 200 PS", so Nouripour. Der Vorschlag sei Ausdruck einer "Neiddebatte", hieß es aus der FDP - und wurde in der Ampel abgelehnt.