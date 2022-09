Update am Abend : Nach 19 Jahren ausgehartzt

In Deutschlands Rotlichtvierteln bieten Prostituierte Sex zu Dumpingpreisen an. Die meisten der Frauen kommen aus dem Ausland - und kaum eine von ihnen bietet diese Leistung freiwillig an. Für die Doku "Billigware Sex - Ausgebeutet für 30 Euro" tauchen die Autoren Jan-Philipp Scholz und Johannes Meier ein in die grausame Unterwelt der Zwangsprostitution. Die Spur des Geldes führt sie von Deutschland über die Schweiz bis zu den Hintermännern und -frauen in Nigeria. (43 Minuten)