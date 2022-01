Am Freitag scheint im Südosten die Sonne länger. In einem Streifen vom Saarland und von Baden-Württemberg bis zur Ostsee fällt Schnee, in tiefen Lagen auch Schneeregen. Vor allem im Bergland kann es dabei glatt werden. Im Nordwesten und Westen gibt es Regenschauer. Der Südwestwind weht mäßig, an den Küsten stark mit stürmischen Böen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus ein und plus 6 Grad.