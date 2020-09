Corona hat Bayern im Griff: Die steigenden Corona-Zahlen haben in Bayern nicht nur Auswirkungen auf den Fußball. In einem ZDFheute live schalten wir um 19.30 Uhr zur Virologin Ulrike Protzer von der TU München. Weitere Themen sind die Entwicklungen in Israel, wo seit heute der zweite Lockdown gilt, und in Frankreich.