Auch wenn die Maßnahmen erheblich in die Grundrechte eingegriffen hätten, die damalige Situation habe das legitimiert, so das Urteil. Doch wenn die Lage vor ein paar Monaten schon so schlimm war, was bedeutet das dann in der jetzigen Situation? Meine Kollegin Clara Labus aus der ZDF-Redaktion Recht & Justiz hat das Urteil für Sie genau unter die Lupe genommen und beantwortet die wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang.