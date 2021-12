In meinen Ohren klingt das zumindest ein bisschen alles nach "Business as usual" an diesem ersten normalen Regierungs-Arbeitstag. Nur eben in neuer Besetzung. Ob das daran liegt, weil oder obwohl es vor allem in Sachen Corona gerade so viel zu tun gibt, sei dahin gestellt. Hauptsache, es geht voran.