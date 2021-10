Opus Dei - die erzkonservativ katholische Gemeinschaft wird oft als Sekte bezeichnet, sie selbst sieht sich eher als Glaubensgemeinschaft im Dienste Jesu Christi. Einsicht zu erlangen ist bis heute schwierig - die weltweit rund 90.000 Mitglieder schweigen in der Öffentlichkeit, Ausgetretene wollen nicht reden. Was ist wahr und was ist Mythos? Dieser Frage geht die Doku von ZDFinfo "Die Geheimnisse des Opus Dei - Glaube, Macht, Manipulation" nach. Um 20:15 Uhr im TV und jederzeit in der Mediathek. (44 Minuten)