Update am Abend: Sondersitzung, Northvolt, Wuhan - der Tag

Update am Abend

Guten Abend,

schon morgen will sich der Bundestag zu einer Sondersitzung treffen - es geht um das millionenschwere Verteidigungs- und Infrastrukturpaket. Das könnte aber nicht nur an fehlenden Mehrheiten scheitern - SPD und Union brauchen die Grünen für eine Zweidrittelmehrheit, doch die wollen dem Paket in seiner aktuellen Form nicht zustimmen.

Und: Es könnte auch noch juristisch gestoppt werden - von höchster Stelle, vom Bundesverfassungsgericht . Mehrere Anträge gegen zwei geplante Sitzungen des Bundestages sind eingegangen, etwa von AfD und Linken . Wann genau Karlsruhe entscheidet, ist offen. Es könnte also auch während Ihrer Lektüre dieses Updates das Handy wegen einer Eilmeldung brummen.

Batteriefirma Northvolt meldet Insolvenz an

12.03.2025 | 0:21 min

Es ist ein herber Rückschlag für die Batteriefertigung in Europa: Nach einer monatelangen Hängepartie hat der schwedische Hersteller Northvolt in seinem Heimatland Insolvenz angemeldet. Das deutsche Tochterunternehmen sei nicht betroffen, teilte das Unternehmen mit. Northvolt baut aktuell eine Batteriezellenfabrik in Schleswig-Holstein.

Da es sich um hundertprozentige Tochtergesellschaften handle, würden bei Northvolt Germany alle Entscheidungen vom gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter in Absprache mit den Kreditgebern "zu gegebener Zeit" getroffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte: "Ich bin noch immer guter Hoffnung, dass über das Insolvenzverfahren ein neuer Investor gefunden wird - sowohl für Heide wie auch vielleicht für das schwedische Mutterunternehmen." Die Gespräche liefen weiter.

Corona: BND-Informationen deuten auf Laborunfall in Wuhan

Stammt das Coronavirus aus einem Labor im chinesischen Wuhan? Entsprechende Indizien liegen nach Informationen der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ) auch der Bundesregierung vor. In den vergangenen Wochen soll es dem Bericht nach mehrere Treffen zwischen Wissenschaftlern und dem Bundesnachrichtendienst (BND) gegeben haben. Nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) und der "Zeit" soll der deutsche Geheimdienst (BND) bereits 2020 zu der Bewertung gekommen sein.

20.05.2024 | 6:37 min

Mit den Berichten zum Corona-Ursprung beschäftigt sich auch ZDFheute live , zu Gast ist der Virologe Martin Stürmer - ab 19:30 Uhr.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Kreml fordert mehr Details zur angebotenen Waffenruhe: Zu der von den USA vorgeschlagenen befristeten Feuerpause im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine will der Kreml sich vorerst nicht äußern. Bevor Moskau öffentliche reagiere, müssten alle Details des Vorschlags bekannt sein, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

US-Außenminister Marco Rubio kündigte seinerseits an, noch am Mittwoch Kontakt zu Russland aufnehmen zu wollen. Der Kreml habe es nicht eilig, sagte ZDF-Korrespondent Armin Coerper zur aktuellen Lage:

12.03.2025 | 0:55 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Champions League

Borussia Dortmund will dem FC Bayern heute ins Champions-League-Viertelfinale folgen. Am frühen Abend bestreitet der BVB sein entscheidendes Achtelfinal-Duell im französischen Lille. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. Doch der Haussegen hängt schief. Trainer Niko Kovac moniert die mangelnde Einstellung der Profis. Anpfiff ist um 18:45 Uhr - hier im Liveticker

Etwas verpasst am aktuellen Champions-League-Spieltag? Hier finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Sport : Champions League Die wichtigsten Spiele im Video.

Grafik des Tages

Glasklare Luft, weite Sicht - davon sind viele Orte der Welt meilenweit entfernt. Nur sieben Länder haben vergangenes Jahr die Luftqualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erreicht. Daten zufolge erreichten nur Australien, Neuseeland, die Bahamas, Barbados, Grenada, Estland und Island die WHO-Standards. Der Tschad und Bangladesch waren 2024 die Länder mit der höchsten Luftverschmutzung. In der Rangliste der Länder mit stark verschmutzter Luft folgen Pakistan, die Demokratische Republik Kongo und Indien.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Quelle: AP

Die Feuer rund um Los Angeles haben vielen Menschen Hab und Gut genommen - auch Tiere kamen ums Leben. Die Maine-Coon-Katze Aggie jedoch hat es unverhofft geschafft: Ihre Halterin Katherine Kiefer konnte sie nun wieder in die Arme nehmen. "Ich hatte ziemliche Sorge, dass ich aufwachen und feststellen würde, dass es ein Traum war", sagte die 82-Jährige nach dem freudigen Wiedersehen.

Zahl des Tages

Ständig am Handy, alles dreht sich um das, was auf Insta oder Tiktok passiert? Das ist für ein Viertel der Kinder und Jugendlichen offenbar Alltag. 25 Prozent aller 10- bis 17-Jährigen nutzen soziale Medien in einem riskanten oder krankhaften Umfang, 4,7 Prozent gelten als abhängig - das ist das Ergebnis einer DAK-Studie. Insgesamt sind demnach 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche betroffen.

Gesagt

Fünf Jahre nach Pandemie-Beginn sind wir nicht wirklich besser vorbereitet, als wir es 2020 waren. „ Jens Spahn, Ex-Bundesgesundheitsminister

Jens Spahn war Gesundheitsminister, als Corona ausbrach. Für den CDU-Politiker ist Deutschland heute nicht besser gewappnet für eine Pandemie als vor fünf Jahren. Er fordert Aufarbeitung, Lehren zu ziehen und für die Zukunft zu lernen. Er hoffe, dass der neue Bundestag Wege dafür findet, sagt er im ZDF-Interview.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Das führt uns zu den Streaming-Tipps: Die Doku "Am Puls mit Sarah Tacke: Meine offene Rechnung mit Corona" ist seit heute in der Mediathek verfügbar. (43 Minuten)

12.03.2025 | 43:39 min

Und auch der Fernsehfilm der Woche beschäftigt sich mit dem Thema. In "Die Welt steht still" wird das Leben Konstanzer Intensivmedizinerin Carolin Mellau (Nathalia Wörner) und ihrer Familie nach dem Beginn der Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt. Als Medizinerin muss Carolin Krisen managen. Die Kinder sitzen statt in der Schule am Schreibtisch Zuhause und ihr Mann bekommt als Musiker keine Jobs mehr. (89 Minuten)

12.03.2025 | 89:45 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Katia Rathsfeld und das gesamte ZDFheute-Team