Erleichterung in den Überschwemmungsgebieten im Westen Deutschlands: Diesmal blieb es bei Regenschauern, weitere Flutschäden blieben der Region an diesem Wochenende erspart. Was bleibt, sind die Fragen, die seit der Hochwasser-Katastrophe den richtigen Adressaten suchen: Warum hat die Alarmierung so schlecht funktioniert? Hätten Rettungskräfte besser koordiniert werden können? Und wie schnell kann und wird finanzielle Hilfe die Betroffenen erreichen?