Ukraine hält Gebiete: Die Truppen würden auf jeden Angriff russischer Einheiten antworten und hielten wichtige Gebiete, so Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft auf Telegram aus der Nacht zu Freitag. Den aktuellen Stand des Kriegs in der Ukraine finden Sie ständig aktualisiert in unserem Liveblog. Die Ereignisse des Tags finden Sie kompakt in unserem aktuellen Übersichtsartikel.