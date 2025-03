Update am Morgen: Neuer Bundestag, alte Aufgaben

Guten Morgen,

heute also findet die konstituierende Sitzung des Bundestags statt. Des neuen Bundestags - dem der alte, wenn man es freundlich formulieren will, in letzter Sekunde noch etwas Arbeit abgenommen hat. Und die künftige Regierung, wer auch immer ihr angehören wird, mit reichlich Geld ausgestattet hat - und die übernächste und die überübernächste gleich mit.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), lange Zeit eiserner Verfechter umfassender Schulschließungen ("Die Kinder sind hochproblematisch"), musste einige Jahre später einräumen, dass die Schulschließungen selbst hochproblematisch waren - beziehungsweise deren Folgen. Was aus den Reformplänen wurde, zeigen wir heute Abend in Frontal (ab 21 Uhr im ZDF Streaming-Portal und TV).

Wenn all das Ihr Interesse geweckt hat - gern auch bis heute Abend! Als Zugabe zeigen wir Ihnen dann noch, warum es womöglich gar nicht so viel Grund gibt, neidisch auf Privatversicherte zu sein.

