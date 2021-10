Die Umrisse der neuen Machtverteilung konnte ich gestern Nachmittag beim Blick hinab schon erahnen. Das noch leere Halbrund wirkte wie sehr ungleiche Kuchenstücke. Ganz links ein fast schon zerbröselndes Stück, dem man ansah, wie knapp die Linke es ins Parlament geschafft hatte. Für sie bedeutet das auch: nur ein Sitz ganz vorne in der VIP-Reihe. So wie die AfD, die rechtsaußen ein nicht ganz so kleines Kuchenstück einnimmt.