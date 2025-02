Update am Abend: Letzter Zoff im Bundestag, Trump und Gaza

Guten Abend,

der Bundestag ist ein Ort für Debatten, für unterschiedliche Meinungen und gemeinsame Entscheidungen. Doch dieser Tage war er vor allem eines: Bühne für den Wahlkampf. Und auf dieser Bühne lieferten sich Spitzenpolitiker heute einen heftigen Schlagabtausch.

Vor allem Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU). Letzterer mache gemeinsame Sache mit "den extremen Rechten", polterte Scholz.

Die ganz große Mehrheit in Deutschland will nicht immer mehr extremes Geschrei, immer mehr Hass, immer mehr Polarisierung. „ Olaf Scholz, Bundeskanzler

Zwölf Tage vor der Bundestagswahl haben sich die Spitzenkandidaten der Parteien einen letzten Schlagabtausch im Bundestag geliefert. Sie sparten nicht an scharfen Attacken. 11.02.2025 | 2:22 min

Merz warf Scholz im Gegenzug ein Komplettversagen bei der Wirtschaftspolitik vor.

Es ist ein schieres Desaster, was Sie auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. „ Friedrich Merz, Unions-Kanzlerkandidat

Alles Wichtige zur Debatte haben wir hier zusammengefasst:

Mit ihren Reden hätten Scholz, Merz, und die Kanzlerkandidaten von Grünen und AfD, Robert Habeck und Alice Weidel, im Vergleich zu den TV-Debatten "eine Schippe" draufgelegt, erläutert Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl.

Das gesamte Interview mit der Expertin sehen Sie hier:

11.02.2025 | 7:25 min

Trumps Zölle: Wie reagiert die EU?

Während sich im Bundestag die Gemüter erhitzten, machen Donald Trumps Zollpläne für Stahl und Aluminiumimporte Staats- und Regierungschefs sowie Unternehmen unruhig. Die EU kündigte bereits eine Reaktion an. Wie sie aussehen soll, ist aber noch offen.

Laut ZDF-Korrespondent Ulf Röller könnte es eine Art "Zuckerbrot und Peitsche" werden - die Peitsche seien Zollandrohungen seitens der EU, das Zuckerbrot die Ankündigung, mehr Flüssiggas und Waffen in den USA zu kaufen.

11.02.2025 | 1:05 min

Relevanter seien jedoch mögliche weitere Entscheidungen Trumps, betont der frühere Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr.

Schlimmer wird es, wenn Zölle nicht nur auf Stahl und Aluminium, sondern auf alles erhoben werden. „ Gabriel Felbermayr, Ex-Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft

11.02.2025 | 2:31 min

Trump droht Hamas und stellt Ultimatum

Die radikalislamische Hamas will vorerst keine weiteren Geiseln freilassen - damit ist die Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel gefährdet. Denn sie sieht vor, dass in der ersten Phase insgesamt 33 israelische Geiseln übergeben werden - im Austausch für knapp 2.000 palästinensische Häftlinge.

US-Präsident Trump wettert gegen die Ankündigung der Hamas und droht mit einem Ende der Waffenruhe. Zwar will er die Entscheidung darüber Israel überlassen. Doch es solle die "Hölle losbrechen", wenn nicht "alle Geiseln bis Samstag zwölf Uhr zurückgegeben werden", betonte er. Eingeschätzt haben die Lage auch US-Korrespondent Elmar Theveßen und Thomas Reichart:

11.02.2025 | 3:39 min

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj bereitet "wichtige Gespräche" vor: In der Ukraine werden "ernstzunehmende" Gesprächspartner aus der US-Regierung erwartet. Dazu soll laut Trump auch der US-Sondergesandte für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, gehören. Der US-Präsident will ein rasches Ende des Krieges und äußerte zuletzt den Gedanken, die von Russland angegriffene Ukraine könne "eines Tages russisch" sein. In der Ukraine werden "ernstzunehmende" Gesprächspartner aus der US-Regierung erwartet. Dazu soll laut Trump auch der US-Sondergesandte für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, gehören. Der US-Präsident will ein rasches Ende des Krieges und äußerte zuletzt den Gedanken, die von Russland angegriffene Ukraine könne "eines Tages russisch" sein.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Champions League

Bei der Premiere von Trainer Niko Kovac in Dortmund wird deutlich: Handauflegen alleine wird nicht reichen. Mit Tabellenplatz elf liegt der BVB in der Bundesliga inzwischen sieben Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. In der aktuellen Königsklasse heißt es, das taumelnde Ensemble ins Achtelfinale zu führen. Dafür müsste sich der BVB heute Abend in Portugal gegen Sporting Lissabon und in der Woche darauf daheim signifikant steigern, wie Felix Meininghaus analysiert:

Champions League : PSG und Juventus feiern Siege Alle Spiele - alle Tore

Grafik des Tages

Heute ist der 11. Tag im zweiten Monat des Jahres - wenn man das in Zahlen übersetzt, kommt 112 heraus. Die Rufnummer des Notrufs. Heute ist deshalb der Europäische Tag des Notrufs. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Thema gesammelt:

Weitere Schlagzeilen

Ein Umstieg

Wer in Frankfurt am Main sein eigenes Auto verschrottet, verkauft oder verschenkt, wird belohnt. Und zwar mit einem kostenfreien Jahresabo für Bus und Bahn per Deutschlandticket. Bis Ende Januar haben schon 340 Menschen diesen Schritt gemacht, berichtet die Stadt. Natürlich löst das alleine die großen Mobiltätsfragen nicht - der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs bleibt ein großes Thema.

Ein Einstieg

Auch in diesem Sommer kommen wieder Hunderttausende Kinder in die erste Klasse - Zeit für Neuanschaffungen. Da darf ein Ranzen nicht fehlen. Aber bis zum strahlenden Einschulungsfoto ist es noch ein wenig hin und überhaupt muss ja erstmal das richtige Modell gefunden werden. Eltern greifen dafür teils tief in die Tasche. Worauf zu achten ist, haben wir für Sie zusammengetragen:

07.02.2025 | 4:41 min

Zahl des Tages

Deutschland fällt im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International 2024 aus dem Spitzenfeld und landet auf Rang 15 - sechs Positionen schlechter als im Vorjahr. Die Organisation mahnt vor allem beim Thema Korruptionsbekämpfung Handlungsbedarf an.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Ein Präsidentschaftskandidat, der sich wegen Wahlmanipulation vor Gericht verantworten muss - zeitweise scheint das Comeback von Donald Trump kaum wahrscheinlich. Doch das Kopf-an-Kopf-Rennen mit seiner Konkurrentin Kamala Harris fällt aus, Trump zieht zum zweiten Mal ins Weiße Haus ein. In der Doku Rückkehr an die Macht analysiert Emmy-Preisträger Michael Kirk die Hintergründe seines überraschend klaren Wahlsiegs. (43 Minuten)

11.02.2025 | 43:26 min

Sie ist ziemlich erfolgreich - und auch ziemlich reich: Die Popmusikerin Rihanna. Aufgewachsen auf der Karibikinsel Barbados, beginnt alles mit ihrer Liebe zur Musik. Es folgt eine kometenhafte Karriere und der Aufbau eines Beauty-Imperiums. Ihre Kosmetik- und Modelinien sind heute milliardenschwer. ZDFinfo Doku zeigt The True Story of Rihanna . (40 Minuten)

19.02.2025 | 40:00 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Katia Rathsfeld und das gesamte ZDFheute-Team