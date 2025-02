Update am Morgen: Außenpolitik zum Wahlkampf-Abschluss

Guten Morgen,

zwei Tage noch bis zur Bundestagswahl . Und während wir in den vergangenen Wahlkampfwochen vor allem über Migration und Wirtschaft gesprochen haben, hat sich auf den letzten Metern ein (nicht ganz) neues Thema ins Bild geschoben: die Erschütterungen im transatlantischen Verhältnis. US-Präsident Donald Trumps verrückte Verantwortungslosigkeit und Wladimir Putins kühles Kalkül werden uns noch lange beschäftigen. Für eine neue Bundesregierung wird die Sicherheit Europas mit Abstand die wichtigste Aufgabe werden.

Deshalb werden wir bei moma vor der wahl heute im ZDF-Morgenmagazin mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten auch über Außenpolitik sprechen. Wir haben zum Abschluss dieses Wahlkampfes noch einmal alle zu Gast. Seit 5:30 Uhr senden wir heute bereits vor Publikum aus dem Moma Café, schalten Sie einfach schnell ein. Jede halbe Stunde sprechen Dunja Hayali und ich mit:

5:45 Uhr: Jan van Aken, (Linke)

6:15 Uhr: Sahra Wagenknecht (BSW)

6:45 Uhr: Christian Lindner (FDP)

7:15 Uhr: Friedrich Merz (CDU)

7:45 Uhr: Robert Habeck (Grüne)

8:15 Uhr: Olaf Scholz (SPD)

8:45 Uhr: Alice Weidel (AfD)

Wer Wahlen gewinnen will, muss früh aufstehen. Für alle von Ihnen, die am Sonntag wählen gehen, aber heute etwas länger schlafen möchten: Nach unserer Sendung gibt's alle Live-Interviews in der ZDF-Mediathek und in der ZDFheute-App.

Einen schönen Tag und dann einen guten Wahl-Sonntag wünscht Ihnen,

Andreas Wunn, Leiter und Moderator vom ZDF-Morgenmagazin und ZDF-Mittagsmagazin

20.02.2025 | 3:03 min

Lage im Nahost-Konflikt

Israel identifiziert zwei Kinderleichen: Die israelische Armee hat den Tod der beiden jüngsten Hamas-Geiseln, Kfir und Ariel Bibas, bestätigt. Bei den sterblichen Überresten der zuvor von der islamistischen Palästinensermiliz übergebenen Kinderleichen handele es sich um die beiden Bibas-Brüder Kfir und Ariel, teilte die Armee nach einer forensischen Untersuchung mit. Die israelische Armee hat den Tod der beiden jüngsten Hamas-Geiseln, Kfir und Ariel Bibas, bestätigt. Bei den sterblichen Überresten der zuvor von der islamistischen Palästinensermiliz übergebenen Kinderleichen handele es sich um die beiden Bibas-Brüder Kfir und Ariel, teilte die Armee nach einer forensischen Untersuchung mit.

Tel Aviv: Busse explodiert - keine Verletzten In einem Vorort von Tel Aviv sind am Donnerstagabend nach Polizeiangaben mehrere Busse explodiert. Der Vorfall in Bat Yam werde als möglicher "Terroranschlag" eingestuft, teilte die Polizei mit. Nach Angaben des Bürgermeisters der südlich von Tel Aviv gelegenen Stadt gab es keine Verletzten. In einem Vorort von Tel Aviv sind am Donnerstagabend nach Polizeiangaben mehrere Busse explodiert. Der Vorfall in Bat Yam werde als möglicher "Terroranschlag" eingestuft, teilte die Polizei mit. Nach Angaben des Bürgermeisters der südlich von Tel Aviv gelegenen Stadt gab es keine Verletzten.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was heute noch wichtig ist

Gipfeltreffen in Riad zum Wiederaufbau Gazas: Zu Gesprächen über einen möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens kommen in Saudi-Arabien die Staats- und Regierungschefs Ägyptens und Jordaniens sowie der Golfländer zusammen. Geplant sei ein "informelles brüderliches Treffen" in Riad, wie die saudi-arabische Staatsagentur SPA berichtete.

Ausfälle im Nahverkehr in sechs Bundesländern: Wegen Warnstreiks bleiben Straßenbahnen, Busse & Co. vielerorts stehen. Die Auswirkungen werden je nach Nahverkehrsnetz unterschiedlich sein. Anbieter kündigten teils Notfahrpläne an. Zudem ist etwa die Deutsche Bahn, die auch S-Bahnnetze betreibt, nicht betroffen.

Ausführlich informiert

Zum letzten Mal vor der Wahl trafen Spitzenpolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien aufeinander. Bei ZDFheute live analysieren Experten die Aussagen der Politiker. 20.02.2025 | 35:58 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 21.02.2025 | 2:46 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Freitag kann es im Osten und in der Mitte anfangs noch etwas regnen. Sonst bleibt es bei einem Sonne-Wolken Mix trocken. In der Osthälfte werden 4 bis 11, in der Westhälfte 11 bis 17 Grad erreicht.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion