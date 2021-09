Was also wiegt schwerer - der Ruf nach Veränderung oder nach "weiter so"? Die Grünen sowie die FDP sind bei der Frage das Zünglein an der Waage. Denn zwei Männer, Olaf Scholz und Armin Laschet, könnten theoretisch Kanzler werden. Aber viel hängt eben ab von den zwei Parteien, die sie je nach Koalition zum Kanzler machen.