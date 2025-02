Update am Morgen: Die Lage nach der Bundestagswahl

Guten Morgen,

was für ein Morgen und was für eine Nacht! Hier ein Update, das seinen Namen verdient: Der 21. Deutsche Bundestag steht, nur noch sechs Parteien werden darin vertreten sein und denkbar ist eigentlich nur eine Koalition aus Union und SPD. Die hieß früher mal Groko, aber der Name ist überholt. Union und SPD werden, wenn sie sich denn zusammenraufen, eine Mehrheit von gerade mal zwölf Sitzen haben.

Dass es ohne die Grünen überhaupt reicht, wurde erst am frühen Morgen klar, denn bis zum Schluss konnte das BSW noch hoffen, doch in den Bundestag einzuziehen. Dann aber kam das Bündnis Sahra Wagenknecht nur auf haarscharfe 4,972 Prozent. Seine Gründerin wird sich, macht sie ihre Ankündigungen wahr, aus der Politik zurückziehen.

Das Ende seiner politischen Karriere hat auch Christian Lindner angekündigt . Denn auch die FDP fliegt aus dem Parlament.

Am härtesten traf es die SPD. Sie kommt nur noch auf 16,4 Prozent, ein historisch schlechtes Ergebnis. Er hoffe, dies sei ein Tiefpunkt und nicht das neue Normal, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil am Abend bei maybrit illner. Der Kanzler kündigte an, an einer Regierung unter Friedrich Merz nicht beteiligt zu sein. Der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich will sich zurückziehen, sein Nachfolger soll Lars Klingbeil werden. Heute setzen sich die Parteigremien zusammen, am Dienstag tagen die Fraktionen von Union und SPD.

Die große Gewinnerin der Wahl ist die AfD . Sie hat ihr Ergebnis verdoppelt und wiederholte am Abend immer wieder, es müsse nun eine Koalition mit der Union geben. Die lehnte das entschieden ab. Sie will schnell eine Regierung bilden, die außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen sind in der Tat enorm. Doch die SPD wird trotz schlechter Zahlen hart verhandeln können, denn ohne sie geht nichts. Und Friedrich Merz startet mit wenig Rückenwind in eine harte Legislaturperiode. 28,5 Prozent sind kein komfortables Ergebnis für die Union, vielmehr ist es das zweitschlechteste Ergebnis, das sie je hatte.

Nie gab es eine höhere Wahlbeteiligung. Das Ergebnis ist ein Bundestag mit nur noch 630 Sitzen und voraussichtlich einer Opposition aus Grünen (11,6 Prozent) und den, wie Heidi Reichinnek sagt: "auferstandenen" Linken (8,8 Prozent) auf der einen, der AfD (20,8 Prozent) auf der rechten Seite. Deutschland hatte die Wahl.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was ein Starlink-Aus bedeuten würde : Elon Musks Satellitensystem Starlink ist in der Ukraine von zentraler Bedeutung. Laut Insidern denken die USA über Beschränkungen nach. Was das bedeutet würde.

Rücktritt Selenskyjs im Tausch gegen Nato-Beitritt : Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigenen Angaben bereit zum Rücktritt, sollte die Ukraine dafür der Nato beitreten. Seine Priorität sei die Sicherheit der Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Dritter Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine: Am 24. Februar 2022 begann der Angriff Russlands auf das Nachbarland. Zum dritten Jahrestag der großangelegten Invasion werden heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und zahlreiche andere Spitzenpolitiker in Kiew erwartet. Die Gäste wollen an einem von Präsident Wolodymyr Selenskyj organisierten Gipfeltreffen zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen und ihre Solidarität zeigen.

Treffen von Trump und Macron in Washington: US-Präsident Donald Trump empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Weißen Haus in Washington. Zentrales Thema des Treffens dürfte die Zukunft der Ukraine sein. Angesichts von Trumps Alleingang bei einer möglichen Friedenslösung für die Ukraine hatte Macron zuletzt europäische Staats- und Regierungschefs zu Krisenberatungen nach Paris gerufen und im Anschluss mit Trump telefoniert.

EU-Außenminister wollen Sanktionen gegen Russland beschließen: Die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten wollen in Brüssel den formellen Beschluss für ein neues Paket mit Sanktionen gegen den Kreml fassen. Das Paket enthält unter anderem neue Handelsbeschränkungen sowie Maßnahmen gegen russische Medien und die sogenannte russische Schattenflotte.

Im Topspiel gegen Tabellendritten Eintracht Frankfurt zeigt Tabellenführer FC Bayern seine Dominanz. Sorge gibt es um Kapitän Joshua Kimmich, doch die Verletzung ist wohl halb so schlimm. Sehen Sie hier eine Zusammenfassung der Partie:

Gesagt

An diesem Montag wäre Steve Jobs 70 Jahre alt geworden. Dem legendären Apple-Mitgründer, der am 5. Oktober 2011 starb, wird unter anderem dieses Zitat zugeschrieben:

Es macht mehr Spaß, Pirat zu sein, als zur Marine zu gehen. „ Steve Jobs, Apple-Gründer

Terra X - die Wissens-Kolumne

Vernetzte Quantencompute r: So könnten sie die Welt verändern - diesem Thema geht der Physiker Ingolf Baur in der Terra-X-Kolumne nach.

So wird das Wetter heute

Am Montag dominieren im Nordwesten Regenwolken. Sonst bleibt es trocken mit sonnigen Abschnitten. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 16 Grad.

