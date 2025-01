Update am Abend: Oh, wie schön ist der Panama-Kanal

Giftige Schwefelminen in Indonesien, auf Schlangenjagd in Indien oder die illegale Raserszene Miamis: Journalist Sebastian Perez Pezzani macht sich in der Doku-Reihe "Die härtesten Orte der Welt" auf den Weg genau dahin. An Orte, wo Menschen mit Armut, Elend oder Kriminalität leben müssen. (Fünf Episoden, je rund 45 Minuten)