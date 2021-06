EURO 2020 und Corona-Inzidenzen - so steht's um die EM-Spielorte: Morgen um 21 Uhr ist Anpfiff zum EM-Auftaktspiel Türkei gegen Italien in Rom. Die Fußball-EM findet in elf europäischen Städten statt und nicht wie bislang in einem Land oder zwei Ländern. Wie ist die aktuelle Corona-Lage an den Spielorten? Ein Überblick.