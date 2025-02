Update am Morgen: Kein Gamechanger, nirgends

Guten Morgen,

so viel kann man jetzt sagen: Die Debatte nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg hat weder der Union geschadet noch der AfD genutzt. In unserem aktuellen Politbarometer, das diese Woche zwischen Montag und Donnerstag entstand, sind keine großen Ausschläge zu messen. Und auch die Hoffnung der SPD , aus Debatte, Demos und moralischer Aufladung einen Gamechanger zu machen, zerplatzt wieder. Das Ergebnis unserer Sonntagsfrage ist spektakulär unspektakulär.

Wer auf den Laschet-Moment dieses Wahlkampfes wartet, dürfte enttäuscht werden. Anders als beim Unions-Kanzlerkandidaten, der 2021 auf Bundesebene noch ein relativ unbeschriebenes Blatt war, ist das Bild der Akteure dieser Wahl in den Augen der Wähler weitgehend zu Ende gezeichnet. Mag die Debatte der letzten Tage auch heftig gewesen sein, sie hat dem Bild der Kandidaten offenbar wenig entscheidend Neues hinzugefügt, was die Wähler nicht sowieso schon wussten. Auch in der Frage nach der Kanzler-Präferenz tut sich nur wenig, am meisten noch bei Olaf Scholz: nach unten.