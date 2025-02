Update am Morgen: Countdown zur Bundestagswahl

Guten Morgen,

noch 17 Tage, dann ist Bundestagswahl . Eigentlich hätte man dieses Jahr den Adventskalender gar nicht einmotten müssen, sondern hätte ihn einfach zum Countdown für die Bundestagswahl recyclen können. Jeden Tag eine Stückchen Schokolade würde wahrscheinlich auch manch einem Wahlkämpfer guttun (und uns auch), um durchzuhalten. Denn dieser Wahlkampf ist zwar kurz, geht aber trotzdem an die Substanz. Und er polarisiert, vor allem beim Thema Migration . Der Eindruck der Debatten im Parlament vergangene Woche hängt vielen nach.

Auch heute Abend geht es um Migration. Es ist eines der großen Themen im "Schlagabtausch" im ZDF (ab 22.15 Uhr). 90 Minuten lang werden Grünen-Chef Felix Banaszak, FDP-Chef Christian Lindner , AfD-Chefin Alice Weidel , der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, Linken-Chef Jan van Aken und BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht miteinander debattieren. Die Themen Wirtschaft und Migration stehen im Mittelpunkt und schon im Vorfeld wurden die Wahlprogramme der Parteien von Experten gegengelesen. Um es vorwegzunehmen: Eine echte Lösung konnte Migrationsexperte Daniel Thym bei keiner Partei erkennen.

Damit jeder selbst checken kann, welche Partei die eigenen Einstellungen am besten widerspiegelt, geht übrigens heute um 11.30 Uhr der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung online. Manchmal ist man da ja auch überrascht, welche Parteien überhaupt zur Wahl stehen und von welcher die eigene Position am besten repräsentiert wird.

Ein paar Türchen gibt es noch im Wahlkampf-Countdown-Kalender… morgen wird dahinter übrigens ein neues Politbarometer stehen. Dann werden wir wissen, wer von der Migrationsdebatte vergangene Woche möglicherweise profitiert hat und wer nicht.

Lage im Nahost-Konflikt

"Wir werden unser Land nicht verlassen" : Trumps Plan für den Gazastreifen stößt bei den Bewohnern auf Empörung und Ablehnung. In der israelischen Regierung wird die Idee des US-Präsidenten dagegen begeistert aufgenommen.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Lage in der Ukraine

Trump knüpft weitere Waffenlieferungen an Rohstoff-Lieferungen: Warum der "Deal" auch in deutschem Interesse ist.

Mehr News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Besuch der EU-Kommission zum Start von Polens Ratspräsidentschaft: Das Kollegium der EU-Kommission trifft sich mit Mitgliedern der polnischen Regierung zu Gesprächen in Danzig. Nach einem Abendessen am Donnerstag findet das offizielle Treffen am Freitag statt. Die zunächst für Anfang Januar geplante Reise war wegen einer Erkrankung von Kommissionschefin Ursula von der Leyen verschoben worden.

Zweiter Jahrestag der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien: Die starken Erdstöße am 6. Februar 2023 und die vielen Nachbeben töteten mehr als 53.700 Menschen in der Türkei und mindestens 6.000 im benachbarten Syrien. 39.000 Gebäude stürzten ein, weitere 200.000 wurden schwer beschädigt. Fast zwei Millionen Menschen wurden obdachlos.

Gesungen

Heute vor 80 Jahren wurde der jamaikanische Sänger und Gitarrist Bob Marley geboren. Marley, der 1981 in Miami starb, gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Reggae-Musik. Zu seinen größten Hits gehören weltbekannte Songs wie "Buffalo Soldier", "No Woman, No Cry" oder eben "One Love".

Weitere Schlagzeilen

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag bleibt es für die meisten trüb. Vereinzelt gibt es wieder Sprühregen oder Schneeregen - vor allem in der Mitte und im Süden. Dabei kann es anfangs wieder glatt auf den Straßen werden. Von Norden her lockert es auf und es zeigt sich häufiger die Sonne. Die gibt es auch anfangs noch an den Alpen. Die Temperatur erreicht null bis acht Grad.

