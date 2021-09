Benzinkrise in Großbritannien: Kilometerlange Staus an Tankstellen und verzweifelte Menschen, die nicht an ihren Arbeitsplatz oder nach Hause kommen: Die Kraftstoffkrise in Großbritannien dominiert vor Ort weiter die Schlagzeilen. Nun könnte sogar die Armee aushelfen. Bei der Debatte über die Ursachen für die Krise wird ein Thema fast als Tabu behandelt.