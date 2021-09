"Fire Shut Up in My Bones", heißt das Werk von Jazz-Trompeter Terence Blanchard. In der gesamten 138 Jahre langen Geschichte des renommierten Opernhauses war zuvor keine Oper eines Afroamerikaners aufgeführt worden. Das es jetzt soweit ist, darauf hätte die Black Lives Matter-Bewegung großen Einfluss gehabt, so Met-Chef Peter Gelb.