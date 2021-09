Zweite Synodalversammlung der deutschen Katholiken: Die deutschen Katholiken befinden sich in einem Reformprozess, den sie als Synodalen Weg bezeichnen. Dabei geht es um die Position der Frau, die katholische Sexualmoral, den Umgang mit Macht und die priesterliche Ehelosigkeit. Die Synodalversammlung ist das entscheidende Gremium dieses Prozesses, an dessen Ende konkrete Reformen stehen sollen. Diese zweite Versammlung in Frankfurt am Main dauert bis zum 2. Oktober.