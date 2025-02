Update am Abend: Der Tag nach der Wahl im Überblick

Weiter machen will Sarah Wagenknecht mit ihrem nach BSW , das den Einzug in den Bundestag haarscharf verpasst hat: Zum einen will sie das Ergebnis der Bundestagswahl juristisch überprüfen lassen und es gegebenenfalls vor Gericht anfechten. Zum anderen verstehe sie das Wahlergebnis "auch als Auftrag, das BSW weiter aufzubauen und spätestens 2029 in den Bundestag zu führen". Wagenknecht kündigte an, die politische Arbeit außerparlamentarisch fortsetzen zu wollen.