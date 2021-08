Wie das wohl heute Abend wird? Dann diskutiert Christian Sievers nämlich ab 20:15 Uhr mit Vertretern der größten im Bundestag vertretenen Parteien. "Wie geht’s, Deutschland?" fragt er. Und Bürger in verschiedenen Lebenslagen von Geburt bis Pflege kommen zu Wort. Zum "Aufbruch ins Leben" etwa Julia Wischnewski (16), die von der Flutkatastrophe an der Ahr in diesem Sommer direkt betroffen ist: "Ich habe gesehen, wie Leute eingesperrt waren von den Wassermassen, um ihr Leben bangen mussten, nicht mehr fliehen konnten." Die Erinnerungen machen Julia, die sich auch bei Fridays for Future engagiert, wütend und fassungslos: Die Flutkatastrophe habe gezeigt, wie sehr die Politik beim Klima-, Hochwasser- und Katastrophenschutz versage.