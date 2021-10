Am 7. Oktober 2001 begann der Einsatz der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan. Es war die Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September bei denen mehr als 3.000 Menschen starben. Wenig später - am 22. Dezember 2001 - wurde auch der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan vom Deutschen Bundestag beschlossen, im Rahmen der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe (ISAF).